Tassa sulla salute appello per i frontalieri

appello per risolvere i veri problemi dei frontalieri superando la Tassa sulla salute che finora è rimasta solo sulla carta perché inapplicabile quello rivolto al Governo dalle associazioni di categoria italiane e svizzere. "A oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della famigerata Tassa sulla salute posta a carico dei “vecchi“ frontalieri italiani in Svizzera, le Regioni di confine italo- svizzero non hanno proceduto alla definizione delle modalità attuative che ne possano consentire l’applicazione - spiegano le parti sociali - Le ragioni sono a noi chiare fin dalla prima ora: il nuovo ingiustificato balzello reintroduce la doppia Tassazione ai frontalieri che in virtù della clausola di salvaguardia devono continuare a essere imposti fiscalmente solo in Svizzera". Di sicuro finora la Svizzera ha respinto tutte le richieste da parte dell’Italia di accedere all’elenco dei lavoratori frontalieri. Ilgiorno.it - Tassa sulla salute, appello per i frontalieri Leggi su Ilgiorno.it Unper risolvere i veri problemi deisuperando lache finora è rimasta solocarta perché inapplicabile quello rivolto al Governo dalle associazioni di categoria italiane e svizzere. "A oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della famigerataposta a carico dei “vecchi“italiani in Svizzera, le Regioni di confine italo- svizzero non hanno proceduto alla definizione delle modalità attuative che ne possano consentire l’applicazione - spiegano le parti sociali - Le ragioni sono a noi chiare fin dalla prima ora: il nuovo ingiustificato balzello reintroduce la doppiazione aiche in virtù della clausola di salvaguardia devono continuare a essere imposti fiscalmente solo in Svizzera". Di sicuro finora la Svizzera ha respinto tutte le richieste da parte dell’Italia di accedere all’elenco dei lavoratori

