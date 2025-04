Niente inno in piazza Ravenna insorge

piazza a Ravenna ha scatenato la protesta di un giovane che ha iniziato a urlare. Risultato, la banda dopo un po' è tornata e ha eseguito più volte il canto popolare della Resistenza, con ovazione della folla. La commemmorazione era iniziata con la premessa alla sobrietà, e con la banda che aveva suonato 'Il silenzio' e l'inno di Mameli, prima dei discorsi ufficiali delle autorità. La banda ha quindi eseguito la canzone del 24 Maggio degli Alpini e poi è stato annunciato che la cerimonia sarebbe finita. A quel punto un ragazzo ha iniziato a urlare, chiedendo 'Bella Ciao': "Vergognatevi, mio nonno è stato massacrato dai fascisti, è un'ingiustizia". Le persone lo hanno applaudito e hanno iniziato a cantare, ma la banda se n'era già andata.

