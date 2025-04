Salta il dragaggio del portocanale Ventena

Salta definitivamente per quest'anno, dopo mesi di attesa, il dragaggio del portocanale Ventena, nella zona turistica Nord di Cattolica. Un dragaggio che, per buona parte del canale, era a carico del Circolo Nautico che si trova ora però impossibilitato ad operare. Il Circolo Nautico di Cattolica era pronto a sostenere il costo dell'intervento, programmato da tempo, all'interno delle due banchine e che andava effettuato già dal 2024, dopo gli interventi di competenza del Comune di Cattolica, destinati solo al tratto finale del canale e alla foce. L'intervento da eseguire dunque in sinergia tra Comune e Circolo però, per necessità tecnico-burocratiche e questioni problematiche legate alla pesca, è stato rinviato più volte negli ultimi mesi dalle autorità competenti fino appunto all'ultima scadenza del 17 aprile.

