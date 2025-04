Lascialo sono meglio io per te perché Andrea Longo ha ucciso Chiara Spatola e Simone Sorrentino a Volvera

Lascialo, sono meglio io per te». Alla base del duplice omicidio e suicidio di Volvera non c’erano liti condominiali ma un’ossessione. Quella di Andrea Longo, 34 anni, nei confronti di Chiara Spatola, 28. Che però era fidanzata da tempo con il 23enne Simone Sorrentino. E proprio a causa del vicino molesto aveva deciso di lasciare quella casa. Autotrasportatore lombardo con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, a febbraio si era trasferito da Saronno in provincia di Varese. Andando ad abitare nel cascinale ristrutturato in cui viveva la coppia. «Avevo una figlia bellissima, anzi due figli bellissimi, perché Simone era diventato di famiglia. E me li ha portati via, senza un motivo, senza una ragione», dice Maria Teresa Demartino, madre di Chiara.La fonderiaLa 28enne aveva lavorato come parrucchiera e poi nella carrozzeria del padre. Leggi su Open.online io per te». Alla base del duplice omicidio e suicidio dinon c’erano liti condominiali ma un’ossessione. Quella di, 34 anni, nei confronti di, 28. Che però era fidanzata da tempo con il 23enne. E proprio a causa del vicino molesto aveva deciso di lasciare quella casa. Autotrasportatore lombardo con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, a febbraio si era trasferito da Saronno in provincia di Varese. Andando ad abitare nel cascinale ristrutturato in cui viveva la coppia. «Avevo una figlia bellissima, anzi due figli bellissimi,era diventato di famiglia. E me li ha portati via, senza un motivo, senza una ragione», dice Maria Teresa Demartino, madre di.La fonderiaLa 28enne aveva lavorato come parrucchiera e poi nella carrozzeria del padre.

