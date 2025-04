Le contraddizioni del segretario del Pci nascoste da un’affettuosa nostalgia

Ilfoglio.it - Le contraddizioni del segretario del Pci, nascoste da un’affettuosa nostalgia Leggi su Ilfoglio.it Il film-documentario “Berlinguer. A love story” testimonia in modo evidente le difficoltà di una parte della sinistra a fare i conti con la propria storia. Come si intuisce dal titolo, siamo di fro. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

Salvini rieletto segretario della Lega. “Basta giustizia politica”, torna l'ipotesi Viminale - È un autentico bagno di folla quello che ieri mattina ha confermato Matteo Salvini alla guida della Lega. La Fortezza da Basso di Firenze è piena di ministri, parlamentari, consiglieri regionali, ma anche tanti elettori che ancora oggi credono fermamente nel “Capitano”. Il ministro dei Trasporti è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura. 🔗iltempo.it

Le contraddizioni del segretario del Pci, nascoste da un’affettuosa nostalgia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le contraddizioni del segretario del Pci, nascoste da un'affettuosa nostalgia - Così come per altre opere a lui dedicate, la torsione in chiave sentimentale del film “Berlinguer. A love story” allontana ogni effettiva valutazione politica della sua figura. A cominciare dal suo le ... 🔗ilfoglio.it