Maltempo e avvallamenti Borgo Santa Croce strada chiusa

Borgo Santa Croce, necessaria a seguito del sopralluogo effettuato oggi dagli agenti della polizia locale dopo la richiesta di intervento da parte di un cittadino per problemi di viabilità su un tratto di carreggiata, che ha avvallamenti e fratture del fondo bituminoso.L’Apm è stata interessata per i relativi interventi. Il provvedimento della polizia locale prevede nel tratto di Borgo Santa Croce dal civico 155 al 159, da oggi e fino al termine dei lavori con orario 0-24, il divieto di transito e l’interruzione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli e pedoni e il limite massimo di velocità in 30 km/h. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e avvallamenti. Borgo Santa Croce, strada chiusa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il comandante Danilo Doria ha firmato un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione per, necessaria a seguito del sopralluogo effettuato oggi dagli agenti della polizia locale dopo la richiesta di intervento da parte di un cittadino per problemi di viabilità su un tratto di carreggiata, che hae fratture del fondo bituminoso.L’Apm è stata interessata per i relativi interventi. Il provvedimento della polizia locale prevede nel tratto didal civico 155 al 159, da oggi e fino al termine dei lavori con orario 0-24, il divieto di transito e l’interruzione della circolazionele per tutte le categorie di veicoli e pedoni e il limite massimo di velocità in 30 km/h.

Cosa riportano altre fonti

Maltempo in Toscana: riattivata la circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve - La circolazione era stata interrotta il 14 marzo a causa del danneggiamento di circa 25 metri di rilevato ferroviario causato dal maltempo che aveva colpito la Toscana ed in particolare l’area del Mugello L'articolo Maltempo in Toscana: riattivata la circolazione ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve proviene da Firenze Post. 🔗.com

Treni e maltempo, riapre la Faentina. Si torna a viaggiare tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve - Firenze, 15 aprile 2025 – Domani, 16 aprile, si terranno le corse di prova dei treni e, a partire dal 17 aprile, Trenitalia riattiverà il servizio commerciale lungo la tratta tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve, parte della linea ferroviaria Faentina nel Mugello. Questo dopo l'interruzione forzata avvenuta il 14 marzo, che aveva visto il danneggiamento di circa 25 metri del rilevato ferroviario a causa del maltempo. 🔗lanazione.it

Maltempo Toscana, sopralluogo Giani su Sr302 fra Borgo e Marradi: "Riaprire presto e in sicurezza" - (Agenzia Vista) Toscana, 25 marzo 2025 Lungo sopralluogo stamani del presidente Eugenio Giani sulla strada regionale 302 fra Borgo San Lorenzo e Marradi nell'Alto Mugello, nei punti più critici, quelli che ne hanno comportato la chiusura a seguito dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. Il presidente era accompagnato dall'assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, dal direttore regionale del settore infrastrutture Enrico Becattini e dai tecnici della Regione e della Città metropolitana. 🔗iltempo.it

Frane e smottamenti su varie strade per il maltempo, gli interventi della Provincia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Borgo Santa Croce, divieto di transito in un tratto: ecco le modalità del provvedimento - MACERATA Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un'ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione per Borgo Santa Croce. Il provvedimento ... 🔗msn.com

Maltempo, riparte circolazione treni fra Rufina e Contea - Il servizio, spiega Rfi in una nota, riprenderà a regime a partire dalle 12,50 per i treni in partenza da Firenze Santa ... e Borgo (anche questa interrotta per i danni causati dal maltempo ... 🔗lanazione.it