Oggi l’addio a Mario Pelati

Cordoglio in città per la scomparsa del Professor, intellettuale a tutto tondo e protagonista della vita culturale cittadina, nonché docente, al liceo Formiggini, di generazioni di studenti. Aveva 78 anni, il ‘professore’, come lo chiamavano tutti . Uomo di grande cultura – nel feretro, tra le mani, una copia del ‘Re Lear’ –aveva sempre affiancato la sua attività di insegnante alla passione per la lettura e la scrittura. Aveva seguito come corrispondente della ‘Gazzetta dello Sport’ il Sassuolo Calcio e, in più occasioni aveva messo la sua prosa, al servizio della storia della città, con pubblicazioni come ‘Sassuolo di profilo’ e ‘L’aura non c’è’., i cui funerali si svolgonoalle 9,15, procedendo dall’abitazione fino al Duomo di San Giorgio lascia la moglie Paola, i figli Guido e Maria Grazia, le nipotine Michelle, Aurora e Linda.