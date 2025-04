Ruba la bici a un ragazzino lui chiama il 112 e lo fa catturare

Rubato della bicicletta, poi il quattordicenne l’ha riconosciuta all’esterno di un supermercato, con a bordo uno straniero risultato in seguito nordafricano. A quel punto il ragazzino ha chiamato il 112 per fare la propria segnalazione, quindi il costante contatto telefonico con la sala operativa della Questura di Varese ha permesso alla Volante della polizia di Stato di arrivare rapidamente sul posto.Alla vista degli agenti, il nordafricano prima ha cercato di disfarsi della bicicletta lanciandola contro i poliziotti, poi è scappato a piedi. Dopo averlo bloccato, gli agenti lo hanno fatto salire in auto. A quel punto lui ha colpito a calci uno dei poliziotti, la portiera e il finestrino. Per l’agente è stato necessario ricorrere alle cure del Pronto soccorso.Identificato, il nordafricano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Ilgiorno.it - Ruba la bici a un ragazzino, lui chiama il 112 e lo fa catturare Leggi su Ilgiorno.it Alcuni giorni fa è stato deto dellacletta, poi il quattordicenne l’ha riconosciuta all’esterno di un supermercato, con a bordo uno straniero risultato in seguito nordafricano. A quel punto ilhato il 112 per fare la propria segnalazione, quindi il costante contatto telefonico con la sala operativa della Questura di Varese ha permesso alla Volante della polizia di Stato di arrivare rapidamente sul posto.Alla vista degli agenti, il nordafricano prima ha cercato di disfarsi dellacletta lanciandola contro i poliziotti, poi è scappato a piedi. Dopo averlo bloccato, gli agenti lo hanno fatto salire in auto. A quel punto lui ha colpito a calci uno dei poliziotti, la portiera e il finestrino. Per l’agente è stato necessario ricorrere alle cure del Pronto soccorso.Identificato, il nordafricano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

