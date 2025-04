Scontro in galleria Muore motociclista

galleria Agnese di Ledro, lungo la Strada Statale 240, non distante dal tunnel Dom.La vittima viveva a Idro e stava trascorrendo la giornata libera in sella alla sua moto, diretto verso Riva del Garda e il Benaco dal pittoresco lago incastonato tra i monti. L’allarme è scattato quando è finito a terra in prossimità di una galleria. Il centauro dopo la caduta ha riportato lesioni gravissime. È morto poco dopo. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Sul posto sono stati mandati un’ambulanza, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto aiutare il motociclista, ormai esanime. Ilgiorno.it - Scontro in galleria. Muore motociclista Leggi su Ilgiorno.it Tragedia lungo le strade del Trentino, non distante dal confine con Brescia. Ieri pomeriggio attorno alle 17, Nicolas Ronchini, 30enne bresciano, è morto all’interno dellaAgnese di Ledro, lungo la Strada Statale 240, non distante dal tunnel Dom.La vittima viveva a Idro e stava trascorrendo la giornata libera in sella alla sua moto, diretto verso Riva del Garda e il Benaco dal pittoresco lago incastonato tra i monti. L’allarme è scattato quando è finito a terra in prossimità di una. Il centauro dopo la caduta ha riportato lesioni gravissime. È morto poco dopo. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Sul posto sono stati mandati un’ambulanza, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto aiutare il, ormai esanime.

Ne parlano su altre fonti

Scontro frontale in galleria, muore un 39enne: arrestato un 26enne per omicidio stradale - Un uomo di 39 anni è morto sul colpo in un frontale tra auto in provincia di Brescia. Coinvolta anche la compagna di 42 anni, gravemente ferita, e un ragazzo 26enne, arrestato in quanto presunto responsabile del reato di omicidio stradale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Muore a 21 anni per uno scontro col portiere avversario: si è rotto un’arteria cranica - Uno scontro fatale. Helar Gonzales Altamirano, calciatore 21enne del Real Titan NC, è morto due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Moyobamba a causa del violento impatto col portiere del Defensor Nueva Cajamarca durante una partita di Copa Perù, il campionato calcistico di quarto livello del paese sudamericano. Al 71esimo minuto del match disputatosi domenica 6 aprile, sul punteggio di 1-1, Altamirano è stato lanciato in profondità verso la porta avversaria con un passaggio filtrante. 🔗ilfattoquotidiano.it

Frontale in galleria ad Ancona, auto finisce contro un Tir: Marco Baldinelli muore a 42 anni - ANCONA Uno schianto violentissimo. Così brutale da far girare l?auto su se stessa dopo lo scontro con una bisarca. Il frontale che nel tardo pomeriggio di ieri ha paralizzato un tratto... 🔗corriereadriatico.it

Scontro in galleria. Muore motociclista; ?? Tragedia in galleria: motociclista si schianta e muore; Incidente a Ledro, motociclista 30enne si schianta in galleria: morto sul colpo, cause ancora da accertare; Inferno A12, due incidenti: motociclista muore a 22 anni. Poi uno scontro in galleria: otto feriti, tra cui un bambino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scontro in galleria. Muore motociclista - Tragedia lungo le strade del Trentino, non distante dal confine con Brescia. Ieri pomeriggio attorno alle 17, Nicolas ... 🔗ilgiorno.it

Incidente a Ledro, motociclista 30enne si schianta in galleria: morto sul colpo, cause ancora da accertare - Ledro, incidente mortale in galleria Agnese: muore un 30enne in moto. Nessun altro veicolo coinvolto, chiuso il tratto sulla Statale 240 ... 🔗virgilio.it

Incidente in galleria a Riva del Garda: muore un motociclista bresciano - Nel frontale tra un'auto e una motocicletta ha perso la vita un 20enne della Valsabbia. Il tunnel resta chiuso per le operazioni di soccorso ... 🔗giornaledibrescia.it