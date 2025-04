Ossessionato dalla vicina Uccide lei e il fidanzato Poi si toglie la vita

Quotidiano.net - Ossessionato dalla vicina. Uccide lei e il fidanzato. Poi si toglie la vita Leggi su Quotidiano.net di Viviana Ponchia VOLVERA (Torino) Quattro ore solo con le sue ossessioni. Prima di diventare assassino dei due giovani vicini con un coltello da sub a doppia lama, prima di tagliarsi la gola con la stessa arma e farla finita. Puro horror di provincia, fra le scale e il cortile di una palazzina. Alle quattro di giovedì pomeriggio Andrea Longo, camionista di 34 anni originario di Saronno con problemi psichici e trascorsi con la giustizia, chiama il 118. Dice di non sentirsi bene, di avere l’ansia. È un eufemismo. La sua testa avverte le prime scosse di terremoto, niente di misurabile con il sismografo di una visita obiettiva. È tutto dentro, fuori splende il sole. Arriva l’ambulanza e lo ripete ai paramedici: non mi sento bene. Lo visitano, gli prendono la pressione. Routine di un’emergenza che rientra in fretta, l’ambulanza riparte.

Approfondimenti da altre fonti

La chiamata all'118, poi uccide i vicini di casa e si suicida. Il killer era ossessionato da lei - L'autore del duplice omicidio, il 34enne Andrea Longo, aveva precedenti ed è stato definito "violento" da alcuni testimoni. Le vittime avevano intenzione di trasferirsi altrove 🔗ilgiornale.it

Omicidio-suicidio a Volvera: Andrea Longo uccide la coppia di vicini, poi si taglia la gola. “Era ossessionato dalla ragazza” - Torino, 25 aprile 2025 – Uccide a coltellate i vicini di casa, poi si toglie la vita. Ogni ora che passa, sta assumendo contorni sempre più drammatici il duplice omicidio di Volvera, nel Torinese, dove il 34enne Andrea Longo – originario di Saronno – ha ammazzato una giovane coppia e poi si è suicidato con lo stesso coltello. I due ragazzi sono stati uccisi con un coltello da sub con una doppia lama: si chiamavano Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29 anni, entrambi operai. 🔗quotidiano.net

Guardia giurata uccide ladro in fuga da casa della vicina a Roma, un testimone: “Mi ha detto gli ho sparato” - Un vicino di casa della guardia giurata, che ha sparato e ucciso un ladro, ha raccontato cosa ha visto ieri sera: "C'era un corpo a terra, pensavo fosse un incidente". Una residente ha spiegato che la Cassia non è nuova ai furti in casa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ossessionato dalla vicina. Uccide lei e il fidanzato. Poi si toglie la vita; Entra in casa, uccide i vicini e si toglie la vita: “Ossessionato da lei”; Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi dal vicino a Volvera: spunta il movente passionale; Giovani fidanzati uccisi dal vicino di casa con un coltello da sub. L'assassino, ossessionato dalla donna, si è poi ucciso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ossessionato dalla vicina. Uccide lei e il fidanzato. Poi si toglie la vita - Da mesi perseguitava la 28enne, che aveva deciso di trasferirsi col compagno. Li ha ammazzati a coltellate. I tre corpi trovati al primo piano di una palazzina. 🔗quotidiano.net

Ossessionato dalla vicina di casa, uccide lei e il compagno e poi si toglie la vita: choc nel Torinese - Era ossessionato da Chiara. Ogni sera l’aspettava rientrare da lavoro, facendosi trovare davanti a casa. E, alla fine, quella insana ossessione è tracimata in un omicidio. Un duplice omicidio. Ieri se ... 🔗giustizianews24.it

Uccide una coppia e si suicida, era ossessionato da lei - Da mesi perseguitava la vicina di casa, l’aspettava davanti casa quando la donna rientrava dal lavoro fino ad accoltellare a morte lei e il suo compagno, prima di togliersi la vita usando la stessa ar ... 🔗ilfattoquotidiano.it