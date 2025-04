L’arcivescovo Paglia Rischio condizionamenti Ma il Conclave sa difendersi

Conclave?"Certo oggi il tema dei condizionamenti assume una nuova dimensione, soprattutto pensando alle tecnologie e alla potenza dei social media – non nasconde le sue preoccupazioni L’arcivescovo Vincenzo Paglia, 80 anni, presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, tra le figure più influenti dentro le mura leonine –. Per questo la tecnologia stessa ha predisposto delle misure per ripararsi da ogni interferenza e so che in Vaticano si lavora per assicurare tranquillità e serenità ai cardinali".Potrebbero esserci condizionamenti americani anche attraverso dei cardinali?"Sono fermamente convinto che noi tutti siamo fedeli alla Chiesa e al Vangelo di Gesù Cristo, non a Cesare". Quotidiano.net - L’arcivescovo Paglia: "Rischio condizionamenti. Ma il Conclave sa difendersi" Leggi su Quotidiano.net Donald Trump ed Elon Musk possono condizionare l’andamento delle congregazioni generali e del?"Certo oggi il tema deiassume una nuova dimensione, soprattutto pensando alle tecnologie e alla potenza dei social media – non nasconde le sue preoccupazioniVincenzo, 80 anni, presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, tra le figure più influenti dentro le mura leonine –. Per questo la tecnologia stessa ha predisposto delle misure per ripararsi da ogni interferenza e so che in Vaticano si lavora per assicurare tranquillità e serenità ai cardinali".Potrebbero esserciamericani anche attraverso dei cardinali?"Sono fermamente convinto che noi tutti siamo fedeli alla Chiesa e al Vangelo di Gesù Cristo, non a Cesare".

