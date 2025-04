Ilrestodelcarlino.it - "Ponte crollato a Fiesso? Comune immobile"

"Ildidi Castenaso,a settembre 2024 (a destra) sotto il peso di piogge e piene, scompare dalle priorità dell’amministrazione". Questa la denuncia del gruppo consiliare di minoranza, ‘Castenaso, si cambia’, per voce di Mauro Mengoli che, in merito, ha depositato un’interrogazione."Ci chiediamo dove siano i finanziamenti per la ricostruzione deldi– dichiara Mengoli –. Va considerato che è stata promulgata l’ordinanza commissariale 13 Ter che prevede 179 interventi per un importo complessivo di 167 milioni di euro. Tra gli interventi previsti e finanziati sono compresi la realizzazione deldella Motta tra Budrio e Molinella per 37 milioni di euro, la distruzione e successiva ricostruzione deldi Vigorso per 10 milioni di euro e il rifacimento deldi ’Massarolo’ nel territorio di Medicina per 5,8 milioni di euro, ma non è previsto nulla riguardante la ricostruzione deldi