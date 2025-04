Quel sogno di spanciare fra le libellule

Quello di non aver mai imparato a nuotare. Ero così gracile da ragazzo che, fossi nato a Sparta, sarei stato tranquillamente gettato dal Taigeto. A nuotare non insegnava nessuno a quei bei dì. I ragazzini si buttavano o venivano buttati in acqua dai capi tribù: e subito s'ingegnavano di stare a galla. Ho ritrovato una foto ingiallita, seghettata agli orli. Sul retro, a matita, la data (15 giugno 1951), e il seguente virgolettato pensierino: "I miei amici di scuola che li ricorderò sempre per tutta la mia vita". Ah, il tenero calcio alla grammatica! Parlavamo tutti dialetto, allora, e che si arrivasse a compicciare in quinta elementare un pensierino in italiano era un miracolo della maestrona, che ci aveva fatto crescere a bacchettate.

