Lo sfogo degli organizzatori No al concerto dei poveri

poveri, si cancella un evento per i poveri". Venticinque aprile amaro per gli organizzatori - Arci Agathos, Artemis, Perestrojka, Assopace Palestina e Valtellina Arcobalone – del concerto di Mai Più Inverno e Caven che si sarebbe dovuto tenere ieri a Traona e il cui ricavato era destinato alla nascente "Mensa del povero" di Morbegno. Poiché il primo cittadino di Traona, Maurizio Papini, ne ha chiesto l’annullamento facendo riferimento al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’evento si è svolto al Ricircolo di Morbegno, ma il disappunto degli organizzatori resta. "Si ferma un’iniziativa antifascista in un giorno simbolo della libertà, in un territorio dove i partigiani hanno pagato con la vita la resistenza alla dittatura nazifascista. Ilgiorno.it - Lo sfogo degli organizzatori: "No al concerto dei poveri" Leggi su Ilgiorno.it "In nome del lutto per un Papa che ha sempre difeso i, si cancella un evento per i". Venticinque aprile amaro per gli- Arci Agathos, Artemis, Perestrojka, Assopace Palestina e Valtellina Arcobalone – deldi Mai Più Inverno e Caven che si sarebbe dovuto tenere ieri a Traona e il cui ricavato era destinato alla nascente "Mensa del povero" di Morbegno. Poiché il primo cittadino di Traona, Maurizio Papini, ne ha chiesto l’annullamento facendo riferimento al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’evento si è svolto al Ricircolo di Morbegno, ma il disappuntoresta. "Si ferma un’iniziativa antifascista in un giorno simbolo della libertà, in un territorio dove i partigiani hanno pagato con la vita la resistenza alla dittatura nazifascista.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“La vignetta del PD di Riccione contro di me? Cattivi e superficiali, ne pagheranno le conseguenze. Se ne occuperanno gli avvocati”: lo sfogo di Linus - Rimane ancora un tema caldo quello della chiusura da parte del Comune di Riccione a tutta la macchina di Radio Deejay con l’obbiettivo di organizzare internamente un cartellone estivo di intrattenimento ma, soprattutto, stando alle parole della sindaca Daniela Angelini di puntare gran parte del budget sulla comunicazione. Ma non è tutto. Il PD di Riccione, la parte politica chiamata in causa ma senza essere citata che ha avallato l’interruzione dei rapporti con la radio, ha pubblicato sulla pagina Facebook (per poi rimuoverla) una vignetta che ritraeva un contadino (con la scritta ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Fedez fa "ammonire" Corona, lo sfogo di Lucarelli: "Io ignorata" - Ignorata dalle autorità che per Fedez si sono mosse a tempo record. È la denuncia di Selvaggia Lucarelli presa di mira da Fabrizio Corona con pesanti insulti nel suo spettacolo a teatro, a Milano. In un lungo post sui social la giornalista rivela che la "prima denuncia al soggetto", ossia nei confronti dell'ex agente fotografico, "è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell'indifferenza più totale della procura (neppure una conclusione delle indagini) . 🔗iltempo.it

“Io e mio marito siamo in un matrimonio aperto. Ma lui ha messo incinta l’amante e vogliono che mi occupi io del bebè”: il durissimo sfogo di una moglie - Essere in una coppia aperta non è un tabù. Sono molteplici i motivi che spingono due coniugi o fidanzati ad aprirsi a nuove conoscenze intellettuali oppure sessuali. Lo racconta una donna di 42 anni al Daily Mail, ma questo caso è a parte. A volte le decisioni hanno delle conseguenze e lo sa benissimo la protagonista di questa storia che rivela subito il suo piccolo, ma grande, problema: “Sono in un matrimonio aperto, ma ora mio marito sta avendo un bambino con un’altra donna e vogliono che lo cresca io”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lo sfogo degli organizzatori: No al concerto dei poveri; Cecilia Parodi, scoppia un caso Napoli dopo la denuncia ad agosto per istigazione all'odio; Problemi tecnici, Gianluca Grignani ferma il concerto e lascia il palco del Phenomenon; Bruce Springsteen: proteste no vax alla prima dello show a Broadway. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lo sfogo degli organizzatori: "No al concerto dei poveri" - "In nome del lutto per un Papa che ha sempre difeso i poveri, si cancella un evento per i poveri". Venticinque aprile amaro per gli organizzatori - Arci Agathos, Artemis, Perestrojka, Assopace Palesti ... 🔗ilgiorno.it