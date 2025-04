La tassa sulla salute pesa sui frontalieri Balzello ingiustificato

frontalieri sono prossimi a presentare la loro prima – in assoluto – dichiarazione dei redditi con la certificazione di quanto guadagnato oltreconfine, per i lavoratori italiani di lungo corso in Canton Ticino la preoccupazione è sempre di dover saldare, prima o poi, la tassa della salute. Istituita con la Finanziaria 2024 e riproposta anche nel 2025, la gabella è finora rimasta lettera morta ma la minaccia di essere chiamati a pagare dai 40 ai 200 euro al mese, con il rischio di vedersi chiedere anche il doppio se ci si autodenuncia, rimane.A invitare i “vecchi“ frontalieri a mantenere i nervi saldi sono i sindacati italiani e svizzeri, che in questi giorni hanno rivolto un appello al Governo per chiedere di eliminare la tassa. "A oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della famigerata tassa sulla salute posta a carico dei vecchi frontalieri italiani in Svizzera, le Regioni di confine italo- svizzero non hanno proceduto alla definizione delle modalità attuative che ne possano consentire l’applicazione – spiegano le parti sociali – Le ragioni sono a noi chiare fin dalla prima ora: il nuovo ingiustificato Balzello reintroduce la doppia tassazione ai frontalieri che, in virtù della clausola di salvaguardia, devono continuare a essere imposti fiscalmente solo in Svizzera". Ilgiorno.it - La tassa sulla salute pesa sui frontalieri: "Balzello ingiustificato" Leggi su Ilgiorno.it Mentre i colleghi “nuovi“sono prossimi a presentare la loro prima – in assoluto – dichiarazione dei redditi con la certificazione di quanto guadagnato oltreconfine, per i lavoratori italiani di lungo corso in Canton Ticino la preoccupazione è sempre di dover saldare, prima o poi, ladella. Istituita con la Finanziaria 2024 e riproposta anche nel 2025, la gabella è finora rimasta lettera morta ma la minaccia di essere chiamati a pagare dai 40 ai 200 euro al mese, con il rischio di vedersi chiedere anche il doppio se ci si autodenuncia, rimane.A invitare i “vecchi“a mantenere i nervi saldi sono i sindacati italiani e svizzeri, che in questi giorni hanno rivolto un appello al Governo per chiedere di eliminare la. "A oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della famigerataposta a carico dei vecchiitaliani in Svizzera, le Regioni di confine italo- svizzero non hanno proceduto alla definizione delle modalità attuative che ne possano consentire l’applicazione – spiegano le parti sociali – Le ragioni sono a noi chiare fin dalla prima ora: il nuovoreintroduce la doppiazione aiche, in virtù della clausola di salvaguardia, devono continuare a essere imposti fiscalmente solo in Svizzera".

