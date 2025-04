Papa Francesco il pontificato segnato dalla pandemia e dall’ombra dell’emerito Ratzinger

Francesco nella piazza San Pietro deserta e spazzata dalla pioggia all’imbrunire: è la fotografia immortale di un Papato. Il 27 marzo 2020, mentre chiede al Signore di salvare l’umanità dal flagello della pandemia, Jorge Bergoglio entra nel cuore della cristianità, allunga la mano per accompagnare un popolo smarrito e conclude il suo viaggio dalla periferia al centro: quel giorno l’uomo «venuto dalla fine del mondo» raggiunge finalmente l’anima dei fedeli e la accarezza in sintonia con il Vangelo.È il momento più alto del percorso di un Papa sfaccettato e controverso che ha guidato la Chiesa nella stagione dell’immagine e del grande gelo delle vocazioni. Lui ne avrebbe preferito un altro. Quando, salendo sulla scaletta dell’aereo che lo porta in Brasile (2013), reca con sé una vecchia borsa con i documenti, come a dimostrare che valletti e segretari non servono perché la fede è essenza e il capo è un servitore. Panorama.it - Papa Francesco, il pontificato segnato dalla pandemia e dall’ombra dell’«emerito» Ratzinger Leggi su Panorama.it «Dio non lasciarci in balìa della tempesta».nella piazza San Pietro deserta e spazzatapioggia all’imbrunire: è la fotografia immortale di unto. Il 27 marzo 2020, mentre chiede al Signore di salvare l’umanità dal flagello della, Jorge Bergoglio entra nel cuore della cristianità, allunga la mano per accompagnare un popolo smarrito e conclude il suo viaggioperiferia al centro: quel giorno l’uomo «venutofine del mondo» raggiunge finalmente l’anima dei fedeli e la accarezza in sintonia con il Vangelo.È il momento più alto del percorso di unsfaccettato e controverso che ha guidato la Chiesa nella stagione dell’immagine e del grande gelo delle vocazioni. Lui ne avrebbe preferito un altro. Quando, salendo sulla scaletta dell’aereo che lo porta in Brasile (2013), reca con sé una vecchia borsa con i documenti, come a dimostrare che valletti e segretari non servono perché la fede è essenza e il capo è un servitore.

