Parrucche da Gigi Hadid a Dolly Parton dietro il boom c è una divertente scelta di stile che adesso conquista tutte le generazioni

Parrucche diventano un ottimo escamotage per uscire fuori dagli schemi. Ora conquistano tutte: dalle affezionate come Dolly Parton alle it girls come Gigi Hadid, fino a chiunque voglia solo divertirsi. Coloratissime o naturali, le chiome posticce spopolano come accessorio cool senza sforzo da abbinare al mood del momento Leggi su Vanityfair.it Nel 2025 il beauty mantra è osare: così lediventano un ottimo escamotage per uscire fuori dagli schemi. Orano: dalle affezionate comealle it girls come, fino a chiunque voglia solo divertirsi. Coloratissime o naturali, le chiome posticce spopolano come accessorio cool senza sforzo da abbinare al mood del momento

