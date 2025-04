Assemblea della Corva su Collodi e Villa Maroni

Assemblea pubblica promossa dall’associazione di quartiere Corva è stata rimandata a lunedì, sempre nel salone di Villa Maroni, con inizio alle 21. Un’Assemblea che è stata convocata per un incontro-confronto dei residenti con l’amministrazione comunale relativamente alle problematiche più cogenti che riguardano il quartiere. Su tutti la vicenda della nuova scuola Collodi per la quale, tra l’altro, era già stata annunciata la volontà degli amministratori di avere un momento di confronto con la cittadinanza per spiegare lo stato della situazione, alla luce della sospensione dei lavori avvenuta a inizio marzo e delle interlocuzioni che sono in corso con la ditta appaltatrice per cercare di superare alcune impasse e trovare una soluzione che consenta di procedere nell’appalto. Ilrestodelcarlino.it - Assemblea della Corva su Collodi e Villa Maroni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Inizialmente prevista per il 23 aprile, l’pubblica promossa dall’associazione di quartiereè stata rimandata a lunedì, sempre nel salone di, con inizio alle 21. Un’che è stata convocata per un incontro-confronto dei residenti con l’amministrazione comunale relativamente alle problematiche più cogenti che riguardano il quartiere. Su tutti la vicendanuova scuolaper la quale, tra l’altro, era già stata annunciata la volontà degli amministratori di avere un momento di confronto con la cittadinanza per spiegare lo statosituazione, alla lucesospensione dei lavori avvenuta a inizio marzo e delle interlocuzioni che sono in corso con la ditta appaltatrice per cercare di superare alcune impasse e trovare una soluzione che consenta di procedere nell’appalto.

