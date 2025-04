Che cos’è la tanatoprassi l’imbalsamazione temporanea per conservare le salme che vengono esposte al pubblico

conservare un'immagine integra della persona, posticipando per alcune settimane il processo di decomposizione Vanityfair.it - Che cos’è la tanatoprassi, l’«imbalsamazione temporanea» per conservare le salme che vengono esposte al pubblico Leggi su Vanityfair.it Usata per i Pontefici e per le personalità di rilievo, consiste nell’iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e in una serie di cure estetiche che consentono diun'immagine integra della persona, posticipando per alcune settimane il processo di decomposizione

La salma di Papa Francesco traslata a San Pietro, è stata sottoposta a tanatoprassi: ecco cos’è - La tanatoprassi è una tecnica di conservazione e igiene del corpo umano dopo la morte, impiegata principalmente per rallentare i processi di decomposizione, rendendo il defunto presentabile per l’ultimo saluto e garantendo condizioni igienico-sanitarie ottimali durante la veglia funebre. Il termine deriva dal greco thanatos (morte) e prassein (praticare, agire). In sintesi, con tanatoprassi s’intende un insieme di interventi effettuati sul corpo di una persona deceduta per restituirle un aspetto il più possibile naturale e sereno, in modo che i familiari possano affrontare il lutto con ... 🔗cultweb.it

Come viene conservata la salma di Papa Francesco per l’esposizione: cos’è la tanatoprassi - Roma, 22 aprile 2025 – A partire da domani, mercoledì 23 aprile, i fedeli potranno portare i loro omaggi alla salma di Papa Francesco, che come da tradizione sarà esposta nella Basilica di San Pietro prima del funerale, che si svolgerà sabato 26 aprile. Il corpo di Papa Francesco è stato sottoposto a una serie di trattamenti particolari per essere preservato senza problemi fino alla data delle esequie e alla successiva sepoltura. 🔗quotidiano.net

