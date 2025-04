I bambini e la Liberazione 40 anni dopo

anni, anno scolastico 1984-1985, coordina il giornalista Adriano Arati. Le immagini sono tratte dal volume "I bambini, gli anziani, la storia" edito nel 1986.Si tratta della ripubblicazione degli esiti di un progetto scolastico allora particolarmente innovativo dedicato alle classi quinte nell’anno scolastico 1984-1985 in occasione dell’allora 40° anniversario della Liberazione a cura delle stesse docenti Silvana Incerti e Candida Tommasi che hanno inteso attraversare la memoria del ’900 di Carpineti, avviando le loro classi alla ricerca della storia democratica del Comune con il riconoscimento del contributo che le generazioni più anziane degli antifascisti e dei partigiani del territorio avevano determinato nella sconfitta del nazifascismo. Ilrestodelcarlino.it - I bambini e la Liberazione, 40 anni dopo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi alle 16,30 nella biblioteca di Carpineti le insegnanti Silvana Incerti e Candida Tommasi presentano le esperienze degli ex alunni della quinta elementare di 40, anno scolastico 1984-1985, coordina il giornalista Adriano Arati. Le immagini sono tratte dal volume "I, gli anziani, la storia" edito nel 1986.Si tratta della ripubblicazione degli esiti di un progetto scolastico allora particolarmente innovativo dedicato alle classi quinte nell’anno scolastico 1984-1985 in occasione dell’allora 40°versario dellaa cura delle stesse docenti Silvana Incerti e Candida Tommasi che hanno inteso attraversare la memoria del ’900 di Carpineti, avviando le loro classi alla ricerca della storia democratica del Comune con il riconoscimento del contributo che le generazioni più anziane degli antifascisti e dei partigiani del territorio avevano determinato nella sconfitta del nazifascismo.

