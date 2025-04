Sorpresa si lavora allo stadio Rocchegiani

allo Sport Ilenia Orologio, in risposta alle bordate del Pd sugli impianti cittadini ("Pessima gestione", l'accusa). La titolare della delega chiarisce come gli interventi siano pianificati per essere realizzati in estate, quando i campionati sono fermi e le condizioni climatiche permettono di lavorare senza ostacoli."L'opposizione, però, continua a toccare i punti più bassi dell'azione politica – afferma Orologio – perché sono gli stessi che hanno criticato ogni intervento e investimento fatto sugli impianti sportivi. In Consiglio votano contro e si scagliano contro l'amministrazione ogni volta che investe nello sport, salvo poi, come accade oggi, invocare maggiori investimenti.

