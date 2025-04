L’inquietante somiglianza tra il drone anti drone di Airbus e le V1 di Hitler

Airbus, azienda europea leader nel settore aeronautico, ha presentato un concept di drone anti-drone basato sul progetto di un simulacro da addestramento che sembra essere appena decollato da Peenemünde. Il render diffuso dall'azienda, infatti, ricalca proprio una linea riconducibile a quella delle famose bombe V1 del Terzo Reich: arma di rappresaglia e primo missile da crociera della storia.Questo strumento classificato come Low-Cost Air Defense, per semplicità Load, potrebbe essere la risposta del colosso aerospaziale europeo a una delle principali sfide della guerra moderna: i droni che minacciano di penetrare le bolle di difesa aerea tarate su missili balistici, velivoli ad ala fissa e rotante e missili da crociera. Come è stato dimostrato sia nel conflitto russo-ucraino che in quello che si sta consumando nella striscia di Gaza, e si è allargato a Iran, Iraq e Yemen da cui le fazioni leali ad Hamas hanno lanciato massicci attacchi con missili e droni per colpire Israele.

