L’abbraccio eterno al Papa

Il massimo della spiritualità, della semplicità e dell'universalità nella scenografia incomparabile di piazza San Pietro già solcata, in tre giorni, da 250mila fedeli in omaggio e preghiera (quanti quelli attesi oggi nell'area vaticana). Sotto gli occhi della sua Chiesa, dei potenti della Terra e degli emarginati – mondi opposti mai così vicini –Francesco compie oggi il suo ultimo viaggio terreno. Alle 10 le esequie in mondovisione presiedute dal cardinale decano Giovanni Battista Re nel sagrato antistante il colonnato del Bernini e, subito dopo, la processione attraverso Roma nel carro funebre – con bara ben visibile – per la tumulazione a Santa Maria Maggiore.La chiusura del feretro, ieri dopo le 19, irradia e diffonde il lavoro instancabile del Pontefice, il suo impegno improntato "alla missionarietà".

