Rosella Stucchi, figlia del comandante partigiano monzese Giovanni Battista Stucchi, e presidente onoraria di Anpi Monza."Sono molto contenta di questo ottantesimo anniversario – sono le sue prime parole –. Siamo in un momento storico brutto, per cui oggi è importante più che mai trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione, nati come esito della Resistenza". Furono, quelli, anni tribolati e difficili. "Sono stata parecchio tempo senza vedere papà – ricorda –. Mia madre mi spiegava che lui doveva nascondersi sotto falso nome e che da grande avrei capito il perché. L’ultimo anno di guerra anche io mi dovetti nascondere sotto falso nome, a Milano. Lui è stato un esempio. Era un uomo coraggioso, pacato, equilibrato, mediatore. È stato un padre presente – prosegue –, e da nonno ancora più tenero. Ilgiorno.it - Rosella Stucchi: "Vivevamo nascosti sotto falso nome" Leggi su Ilgiorno.it Non poteva mancare al corteo del 25 Aprile di quest’anno, figlia del comandante partigiano monzese Giovanni Battista, e presidente onoraria di Anpi Monza."Sono molto contenta di questo ottantesimo anniversario – sono le sue prime parole –. Siamo in un momento storico brutto, per cui oggi è importante più che mai trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione, nati come esito della Resistenza". Furono, quelli, anni tribolati e difficili. "Sono stata parecchio tempo senza vedere papà – ricorda –. Mia madre mi spiegava che lui doveva nascondersie che da grande avrei capito il perché. L’ultimo anno di guerra anche io mi dovetti nascondere, a Milano. Lui è stato un esempio. Era un uomo coraggioso, pacato, equilibrato, mediatore. È stato un padre presente – prosegue –, e da nonno ancora più tenero.

Altrettanto toccante la storia di Milena Bracesco. Figlia di Enrico Bracesco, antifascista, deportato a Mauthausen e assassinato nel Castello di Hartheim, oggi è vicepresidente di Aned Sesto San ...

Rosella e Franco, lui ebreo e lei figlia di un partigiano: «Le leggi razziali la causa del nostro amore, insieme da 65 anni» - Franco Isman, 92 anni, e sua moglie Rosella Stucchi, 90 (Radaelli ... Poi, una volta dentro casa, nascosti dalle tende, ci furono baci e abbracci. Erano i primi di aprile del 1945. 🔗milano.corriere.it