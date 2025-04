Panorama.it - Da Donald Trump a William d’Inghilterra, ecco chi ci sarà (e chi no) ai funerali di Papa Francesco

Il funerale di, previsto per sabato 26 aprile 2025 alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, si preannuncia come uno dei momenti più solenni e partecipati della storia recente della Chiesa. A pochi giorni dalla scomparsa del pontefice, il Vaticano è diventato il fulcro di un pellegrinaggio internazionale che coinvolge capi di Stato, monarchi, rappresentanti delle istituzioni e fedeli da ogni parte del mondo. Un ultimo saluto che va oltre il rito religioso, abbracciando il significato universale dell’eredità spirituale, culturale e politica lasciata da Jorge Mario Bergoglio.I REALI EUROPEI E NON SOLO IN VIAGGIO PER ROMAI capi di Stato presenti al funeraleTra i primi leader ad aver confermato la propria presenza, figura il presidente francese Emmanuel Macron, che ha interrotto la sua visita ufficiale nell’isola della Riunione per dichiarare pubblicamente l’intenzione di volare a Roma.