Addio a Papa Francesco ecco le sue frasi più celebri

Papa Francesco. La dipartita del Sommo Pontefice ha unito nel cordoglio leader globali e personalità religiose che solitamente hanno poco o nulla da spartire. Qualunque sia il giudizio che si dà al pontificato di Francesco, innegabilmente è stato “rivoluzionario” sotto molti punti di vista.A partire da quel celebre «Fratelli e sorelle, buonasera!», con cui Francesco salutò la folla radunatasi a San Pietro subito dopo la sua elezione al soglio pontificio il 13 marzo 2013. Con quelle parole così semplici e colloquiali Francesco fece subito intendere che il suo pontificato sarebbe stato più vicino alla gente, più “pop”, insomma. E nel corso degli anni sono state moltissime le uscite del Sommo Pontefice a confermare questa nuova interpretazione del ruolo di Papa. Panorama.it - Addio a Papa Francesco, ecco le sue frasi più celebri Leggi su Panorama.it Il mondo intero piange la scomparsa di. La dipartita del Sommo Pontefice ha unito nel cordoglio leader globali e personalità religiose che solitamente hanno poco o nulla da spartire. Qualunque sia il giudizio che si dà al pontificato di, innegabilmente è stato “rivoluzionario” sotto molti punti di vista.A partire da quel celebre «Fratelli e sorelle, buonasera!», con cuisalutò la folla radunatasi a San Pietro subito dopo la sua elezione al soglio pontificio il 13 marzo 2013. Con quelle parole così semplici e colloquialifece subito intendere che il suo pontificato sarebbe stato più vicino alla gente, più “pop”, insomma. E nel corso degli anni sono state moltissime le uscite del Sommo Pontefice a confermare questa nuova interpretazione del ruolo di

Ne parlano su altre fonti

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Addio a Papa Francesco, il vescovo Melillo: “Portiamo avanti il suo sogno di una Chiesa in uscita” - L’Irpinia si stringe nel silenzio sacro della preghiera. Come a Roma, così anche qui, nella basilica cattedrale di Ariano Irpino, gremita di fedeli, si è celebrata la messa di suffragio per papa Francesco. Una folla composta, venuta soprattutto dalla gente comune, ha riempito ogni angolo del... 🔗avellinotoday.it

Rai 1, rivoluzione programmi per i funerali di Papa Francesco. Ecco come cambia il palinsesto oggi sabato 26 aprile; Papa Francesco, una folla oceanica gli ha detto addio: oltre 250.000 persone. Da Gandhi a Elisabetta, ecco gli altri grandi funerali del '900; L'addio a Papa Francesco: ecco la lapide che ricoprirà la sua tomba a Santa Maria Maggiore; Addio a Papa Francesco: ecco quando saranno celebrati i funerali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, ai funerali (quasi) tutte le teste coronate del mondo: dal principe William al re Felipe con la regina Letizia, ecco chi c'è - Roma vive una giornata di intensa commozione e solennità con i funerali di Papa Francesco, evento che vede la partecipazione di delegazioni reali provenienti da ogni angolo del mondo. 🔗leggo.it

L'addio a Papa Francesco: ecco la lapide che ricoprirà la sua tomba a Santa Maria Maggiore - La tomba di papa Francesco, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, dove il Pontefice sarà seppellito dopo il rito delle esequie di sabato 26 aprile, è stata realizzata in marmo di provenienza ... 🔗msn.com

Addio a Francesco. Il velo sul volto e le scarpe consumate: chiusa la bara del Papa - Le parole del rogito, testo che viene deposto nella cassa: testimone di vita santa e mirabile umanità. Le monete e ai piedi le calzature nere usate fino agli ... 🔗repubblica.it