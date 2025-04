L’assemblea di Cna Confermato Bellini Proposte al Comune

Bellini, titolare di At.Ed 2 Srl, alla presidenza dell'area territoriale della città. Ad affiancarlo per il prossimo quadriennio saranno: Claudio Bellini (Edil Esterni), Massimo Castellucci (Centro Dentistico Romagnolo), Matteo Celli (Corriere Speedy), Sara Ceroni (SG Confezioni), Alberto Giovannetti (Frigotermica), Cecilia Milantoni (archeologa e divulgatrice), Gessica Mucciolini (La Nuova Forlivese Imprese di Pulizie), Alex Pesci (Alpe), Gabriele Severi (pavimentista) e Antonio Sotgia (Teatro delle Forchette).La nuova presidenza sarà chiamata a rappresentare oltre 1.900 imprese aderenti a Cna nel Comune di Forlì. Durante L'assemblea l'associazione ha avuto l'occasione di presentare al sindaco Gian Luca Zattini la propria idea di 'Forlì di domani', articolata attorno a tre direttrici strategiche.

