Ilgiorno.it - "Grazie a chi s’impegna a sostenere la comunità"

Cinque Premi Castellum, le benemerenze cittadine sono state assegnate ieri, come da tradizione, in occasione della Festa della Liberazione. I riconoscimenti sono stati conferiti a cittadini che "si sono distinti per i loro meriti in campo culturale, sportivo e di solidarietà e aiuto del prossimo", esprimono dal Comune.La prima benemerenza è stata assegnata alla memoria di Maria Rosa Tuzzi, "per lo spirito di servizio e dedizione alla- spiega la motivazione -. Ha donato tempo, cuore ed energie alla parrocchia, all’oratorio Romano Banco e alla scuola materna parrocchiale don Stefano Bianchi, dove le è stato dedicato un salone. Ha accompagnato tante persone nel loro cammino con amore e fede, sempre pronta ai bisognosi".Per l’impegno sportivo e sociale, è stato premiato Gianluigi Colnago, da sempre sostenitore "dello sport, in particolare del basket inclusivo a Buccinasco.