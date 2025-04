Novate la festa e i fischi Il sindaco contestato e Bella ciao a tutto volume

festa di Liberazione, tra iniziali controversie, molte persone in corteo e qualche fischio in piazza Pertini. La scelta di non partecipare al corteo e al comizio, dichiarata un mese fa dal sindaco di Novate Gian Maria Palladino, è stata poi cambiata durante l'ultimo consiglio comunale. "Senza problemi e con serenità, mi dichiaro io per primo anti-fascista, perché il periodo del fascismo non ha nulla a che vedere con la mia persona e la mia storia politica, così come la storia di Fratelli d'Italia sul territorio", aveva spiegato Palladino.Ieri mattina al ritrovo sotto il municipio si è presentata una folla di persone, cittadini Novatesi con bandiere della pace, di partito, dell'Italia, della Palestina, formando un lungo corteo che ha sfilato per le vie della città e accompagnando la deposizioni dei fiori in memoria dei partigiani.

La folla in corteo per le vie e la deposizione di fiori in memoria dei partigiani. Palladino interrotto sul palco: "Dichiarati antifascista". La replica: già fatto.

