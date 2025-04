Una festa per la pace ricordando il Papa

Papa Francesco, scomparso pochi giorni fa. "Ottant’anni fa donne e uomini, lavoratori, partigiani, studenti, operai e contadini lottarono per liberare il nostro paese dall’oppressione fascista e dall’occupazione nazista – ha esordito il primo cittadino portorecanatese –. Uomini e donne che hanno contribuito alla ricostruzione democratica del paese. Quella di oggi è, e deve essere, seppur in giorni di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, una festa. Ilrestodelcarlino.it - "Una festa per la pace, ricordando il Papa" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sia a Porto Recanati che a Potenza Picena si è festeggiato ieri la ricorrenza del 25 Aprile, nell’80esimo anniversario dalla Liberazione d’Italia dal nazifascismo.A Porto Recanati la cerimonia è iniziata alle 10.30 davanti al Castello Svevo, alla presenza delle autorità civili e militari. A prendere parola è stato il sindaco Andrea Michelini, che ha fatto una dedica speciale rivolta aFrancesco, scomparso pochi giorni fa. "Ottant’anni fa donne e uomini, lavoratori, partigiani, studenti, operai e contadini lottarono per liberare il nostro paese dall’oppressione fascista e dall’occupazione nazista – ha esordito il primo cittadino portorecanatese –. Uomini e donne che hanno contribuito alla ricostruzione democratica del paese. Quella di oggi è, e deve essere, seppur in giorni di lutto per la scomparsa diFrancesco, una

