Per Donnet si apre la partita Natixis

Laverita.info - Per Donnet si apre la partita Natixis Leggi su Laverita.info Confermato in Generali, l’ad deve convincere alcuni soci (Crt, Unicredit e Benetton) e Chigi (Golden power) dell’affare sul risparmio. Sfida aperta su Mediobanca (+6,6%).

Parma Inter, la partita speciale di Thuram: gara batticuore, si apre il cassetto dei ricordi - di RedazioneParma Inter, Thuram torna a casa per la prima volta da avversario. La speciale giornata del figlio di Lillian Parma–Inter sarà una gara batticuore per Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro, figlio dell’ex calciatore Lilian, è nato proprio in Emilia, quando suo padre giocava con la maglia gialloblu. Sono diversi infatti i ricordi d’infanzia che lo legano a quella città, nella quale si ritroverà a contendere alla squadra di casa tre punti che all’Inter servono più di ogni altra cosa. 🔗internews24.com

Coni, si apre la partita del dopo-Malagò. In pista la prima donna - AGI - I 12 anni di Giovanni Malagò al timone del Coni resteranno per sempre nella storia, con 142 medaglie olimpiche, due Olimpiadi della neve e del ghiaccio assegnate all'Italia - Milano Cortina 2026 e Dolomiti Valtellina 2028 per i campioni del domani - e tanto peso in più per lo sport azzurro. Il mandato di Giovanni Malagò Se una volta c'erano i 'nebioliani', i fedelissimi del presidentissimo dell'atletica, Primo Nebiolo, ora ci sono tanti 'malagoniani', quelli che avrebbero voluto Giovanni Malagò presidente a vita dello sport italiano. 🔗agi.it

La partita finita male. Botte a un pensionato. Si apre il processo - Il 9 luglio 2023 Salvatore Pacilio, 59 anni, durante una lite per una partita a carte aveva colpito con una sedia un pensionato di 78 anni di Cabiate, Giampiero Colombo. L’uomo era stramazzato a terra: trauma cranico con emorragia interna e quattro mesi di ricovero, al termine del quale non aveva mai recuperato le condizioni minime di autosufficienza, finendo in una residenza sanitaria. A carico di Pacilio, ora si è aperto a Como il processo dibattimentale. 🔗ilgiorno.it

Conti record per Generali. Donnet apre al governo su Natixis: “Pronti a comprare altri Btp” - Per la gioia degli azionisti - il dividendo e apre ... Philippe Donnet, nel si trova bel mezzo del braccio di ferro con il governo che non ha gradito l’accordo con i francesi di Natixis per ... 🔗informazione.it

Generali conferma Donnet. Ma la partita vera si gioca dopo l'Ops di Mps. Segnali - L’assemblea di Generali rinnova l'incarico al Ceo, ma il futuro della compagnia si gioca sulla possibile scalata di Mps a Mediobanca, sostenuta dal governo. Lo scontro riflette visioni strategiche opp ... 🔗ilfoglio.it

Donnet (Generali): «Usare il golden power su Natixis sarebbe un peccato» - Generali «dopo l’affaire Natixis sarà una società diversa e gli effetti centri decisionali si trasferiranno altrove». (Corriere della Sera) Philippe Donnet è pronto a chiamare di nuovo a ... 🔗informazione.it