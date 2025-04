La Polizia locale entra in classe

Prosegue anche per l'anno scolastico 2024/2025 il progetto 'Vigile amico', promosso dalla Polizia locale di Formigine all'interno delle scuole del territorio. Il progetto, che si rivolge alle classi terze e quinte delle elementari e ai bambini di cinque anni delle scuole dell'infanzia, ha l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale e la conoscenza del ruolo svolto dalla Polizia locale. Per quanto riguarda le scuole primarie, l'attività per le classi terze si sviluppa con una lezione teorica in classe, in cui vengono presentati i principali segnali stradali, le corrette abitudini da pedoni, l'uso delle cinture di sicurezza e altri aspetti legati alla sicurezza stradale e un'uscita all'aperto dove i bambini hanno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso e di conoscere da vicino gli strumenti degli agenti.

