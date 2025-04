LIVE Errani Paolini Chan Olmos WTA Madrid 2025 in DIRETTA inizia il cammino nel torneo di doppio

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Errani/Paolini–Chan/Olmos, match valevole per il primo turno del torneo di doppio dell’edizione 2025 del WTA 1000 di Madrid (Spagna). Debuttano le campionesse olimpiche in carica, alla caccia di un risultato di peso nell’appuntamento che precede gli Internazionali d’Italia. Ostacolo non insormontabile quello che si presenta davanti alle due azzurre, ampiamente favorite per il passaggio del turno.Sara Errani e Jasmine Paolini non sono reduci da un periodo brillante. Dopo la vittoria ottenuta a Doha, il binomio italiano è riuscito a vincere solamente uno dei cinque incontri giocati successivamente al successo qatariota. L’ultima sconfitta è arrivata a Stoccarda, dove le due azzurre sono state battute al super tiebreak da Zhang/Alexandrova. Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: inizia il cammino nel torneo di doppio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il primo turno deldidell’edizionedel WTA 1000 di(Spagna). Debuttano le campionesse olimpiche in carica, alla caccia di un risultato di peso nell’appuntamento che precede gli Internazionali d’Italia. Ostacolo non insormontabile quello che si presenta davanti alle due azzurre, ampiamente favorite per il passaggio del turno.Sarae Jasminenon sono reduci da un periodo brillante. Dopo la vittoria ottenuta a Doha, il binomio italiano è riuscito a vincere solamente uno dei cinque incontri giocati successivamente al successo qatariota. L’ultima sconfitta è arrivata a Stoccarda, dove le due azzurre sono state battute al super tiebreak da Zhang/Alexandrova.

