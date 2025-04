La raccolta del nostro tartufo deve rimanere gratuita

tartufo, lanciano un appello ai sindaci delle tre unioni montane, al responsabile e ai dirigenti del settore agricoltura e all'assessore Antonini della Regione Marche: "Chiediamo – scrivono – di mantenere gratuita la raccolta di tutte le specie di tartufo presenti in tutti i demani della provincia di Pesaro e Urbino, così come è sempre stato e come era stato confermato con una delibera regionale dal precedente assessore Mirco Carloni. Anche dopo modifiche alla legge, risalenti al 2022, era sufficiente infatti presentare una semplice "richiesta d'intenzione". La delibera di giunta doveva essere adottata dalle tre Unioni Montane entro novanta giorni, al fine di liberalizzare a tutti la cerca di ogni specie di tartufo, rispettando tutte le normative in materia e favorendo le famiglie di queste zone più svantaggiate dando la possibilità di produrre un reddito a favore del territorio.

