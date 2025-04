Ilrestodelcarlino.it - Addio a Zanella, musicista e volontario sempre in prima linea

È grandissimo il cordoglio che pervade la comunità di Codigoro per l’improvvisa e fulminea scomparsa di Giovannidi soli 53 anni, trovato esanime nella propria casa dal figlio sedicenne Nicolò. Sul posto l’immediato arrivo dei sanitari del 118 non è servito a rianimare Giovanni, potendone constare solo l’avvenuta scomparsa. Oltre a Nicolò lascia l’amata moglie Barbara e lavorava nella ditta del padre, in via I maggio a Codigoro, nella vendita di macchine e ricambi per l’agricoltura. Aveva una passione sfrenata per la musica e con alcuni amici, Emanuele Negri, Fausto Finessi, Giorgio Cagiano e la vocalist Sara Naldi formavano da quasi tredici anni una band locale i The Serious Project, nel quale Giovanni suonava con grande energia la batteria esibendosi in tante località. "Lascia un vuoto enorme in tutti noi - dice Emanuele a nome del gruppo - avevamo ancora tante note e tanti palchi da condividere e per tutti eri come un fratello".