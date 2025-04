Un gruppo tecnico per la Bolkestein

Costituito un gruppo tecnico che lavorerà sull'applicazione della direttiva Bolkestein e sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime. Come spiega la delibera del Comune, ora si attende l'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà definire i criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo che il concessionario subentrante dovrà riconoscere al concessionario uscente. La normativa attualmente in essere impone alle amministrazioni comunali, in qualità di enti gestori delle relative funzioni amministrative, di intraprendere tutte le operazioni di competenza funzionali all'indizione delle successive procedure di gara. Attualmente il Comune di Cervia gestisce oltre 300 concessioni demaniali che dovranno essere riassegnate mediante procedure competitive da espletare in poco più di un anno.

