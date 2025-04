Dal Legato Albani locali per le scuole

Legato Albani ha rinnovato la concessione di tre locali del Collegio Raffaello al Liceo artistico, per fini didattici. L'ente urbinate ha sottoscritto nei giorni scorsi un nuovo accordo con la Provincia, concedendo tali aule in comodato d'uso gratuito, salvo pagamento delle utenze. Un fatto che conferma la vocazione formativa del Collegio Raffaello: edificato per volontà del papa urbinate Clemente XI e completato sotto il pontificato di Benedetto XIII, nacque con lo scopo di essere un istituto scolastico, funzione che assolve dal 1741, pur con le dovute trasformazioni e cambiamenti.In anni recenti vi hanno trovato sede l'Istituto tecnico industriale, le scuole medie, l'Università e, durante il periodo transitorio successivo alla dichiarata inagibilità dell'edificio di via Ca' Cartolaro, nuovamente il Liceo Raffaello, che qui si era insediato nel 1885, quando si chiamava Regio Liceo Raffaello.

