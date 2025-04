Bosco Ospizio raccolti oltre duemila euro per gli attivisti

raccolti finora oltre duemila euro a favore degli attivisti querelati da Conad per la manifestazione pacifica al fine di salvare il Bosco Ospizio dove sorgerà un nuovo supermercato. I soldi serviranno a pagare le spese legali per difendersi in tribunale. Di questi, 300 euro sono stati raccolti grazie al pranzo popolare (foto) che si è tenuto ieri ai Chiostri della Ghiara, organizzato da Coalizione Civica, al quale hanno partecipato 70 persone."Questo 25 aprile abbiamo scelto di non limitarci a commemorare il passato, ma di agire per il presente – ha detto Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica –. Difendere il Bosco Urbano significa difendere la nostra salute, il nostro ambiente e il nostro futuro". A fargli eco anche l'altro consigliere, Fabrizio Aguzzoli: "Essere presenti oggi, insieme, è un atto di resistenza civile.

