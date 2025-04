Inzaghi nel mirino attacco durissimo Ha perso la testa

mirino ci finisce l’allenatore: duro attacco al tecnicoDue sconfitte nel momento più importante della stagione. Nulla è compromesso per l’Inter che può ancora vincere lo scudetto e arrivare in finale di champions, ma le ultime uscite dei nerazzurri hanno destato qualche perplessità.Inzaghi nel mirino, attacco durissimo: “Ha perso la testa” (LaPresse) – Calciomercato.itNe ha create anche Inzaghi con le sue dichiarazioni e il suo comportamento all’interno del terreno di gioco. Virali sono state le sue parole sul fallo laterale battuto più avanti dal Bologna e dal quale è poi nato il gol di Orsolini, così come la sua richiesta al quarto uomo nel derby di non dare il recupero.Un doppio episodio che ha sollevato interrogativi sul tecnico e che sono stati al centro dell’analisi di Fabio Ravezzani che sul canale Youtube di QSVS ha criticato in maniera anche pesante l’allenatore: “Inzaghi è un tecnico completo, tatticamente evoluto, bravo nel gestire i rapporti interni alla squadra, ma negli ultimi dieci giorni dà la sensazione di aver perso un po’ la testa” la sua considerazione. Calciomercato.it - Inzaghi nel mirino, attacco durissimo: “Ha perso la testa” Leggi su Calciomercato.it La squadra nerazzurra vive un momento di difficoltà e nelci finisce l’allenatore: duroal tecnicoDue sconfitte nel momento più importante della stagione. Nulla è compromesso per l’Inter che può ancora vincere lo scudetto e arrivare in finale di champions, ma le ultime uscite dei nerazzurri hanno destato qualche perplessità.nel: “Hala” (LaPresse) – Calciomercato.itNe ha create anchecon le sue dichiarazioni e il suo comportamento all’interno del terreno di gioco. Virali sono state le sue parole sul fallo laterale battuto più avanti dal Bologna e dal quale è poi nato il gol di Orsolini, così come la sua richiesta al quarto uomo nel derby di non dare il recupero.Un doppio episodio che ha sollevato interrogativi sul tecnico e che sono stati al centro dell’analisi di Fabio Ravezzani che sul canale Youtube di QSVS ha criticato in maniera anche pesante l’allenatore: “è un tecnico completo, tatticamente evoluto, bravo nel gestire i rapporti interni alla squadra, ma negli ultimi dieci giorni dà la sensazione di averun po’ la” la sua considerazione.

