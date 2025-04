E tornano le bancarelle versiliesi

bancarelle con i selezionati prodotti dei commercianti della Versilia, boutique a cielo aperto che proporranno articoli artigianali di qualità: maglioni in cashmere, capi senza tempo e proposte glamour dei vari brand di abbigliamento per uomo e donna. E ancora calzature, pelletteria e borse realizzate da abili artigiani, biancheria, impreziosita da pizzi e ricami tipicamente fiorentini. Nell’occasione i negozi di Castrocaro saranno aperti e il tradizionale mercatino della Madonna dei Fiori si svolgerà nel parcheggio Poggiolini. Cambierà infine la viabilità: domani dalle 6 alle 21 è prevista l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata in viale Marconi nell’area che ospiterà le bancarelle. Ilrestodelcarlino.it - E tornano le bancarelle versiliesi Leggi su Ilrestodelcarlino.it A Castrocaro torna anche il Mercato da Forte dei Marmi. Domani dalle 9 alle 19 il tratto di viale Marconi tra piazza Mazzini e via Salvo d’Acquisto si colorerà grazie allecon i selezionati prodotti dei commercianti della Versilia, boutique a cielo aperto che proporranno articoli artigianali di qualità: maglioni in cashmere, capi senza tempo e proposte glamour dei vari brand di abbigliamento per uomo e donna. E ancora calzature, pelletteria e borse realizzate da abili artigiani, biancheria, impreziosita da pizzi e ricami tipicamente fiorentini. Nell’occasione i negozi di Castrocaro saranno aperti e il tradizionale mercatino della Madonna dei Fiori si svolgerà nel parcheggio Poggiolini. Cambierà infine la viabilità: domani dalle 6 alle 21 è prevista l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata in viale Marconi nell’area che ospiterà le

Cosa riportano altre fonti

Alimentari, abbigliamento e altri prodotti: tornano le bancarelle del mercato - Torna il mercato a Cona con banchi che espongono e vendono prodotti alimentari, ma anche abbigliamento e altro. L'appuntamento settimanale per il 2025 resta al martedì mattina in via Comacchio 943, nell'area di parcheggio a fianco del circolo Arci. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... 🔗ferraratoday.it

Tornano i "Sabati della salute versiliesi" - Dopo il successo di pubblico al debutto dello scorso dicembre, medici e cittadini tornano a confrontarsi sui temi della sanità. L’appuntamento è per oggi alle 17 al Sant’Agostino con i "Sabati della salute versiliesi", convegno promosso dal circolo "Fratelli Rosselli" e organizzato da Daniele Taccola, medico della Medicina e responsabile della struttura di "Presa in carico precoce" dell’ospedale "Versilia", e da Liliana Ciaccio, che da anni cura questi eventi sul territorio. 🔗lanazione.it

Tornano le bancarelle del Mercato dell'Artigianato Artistico in piazza Matteotti - Sabato 26 e domenica 27 aprile dalle 9.00 alle 19.00 in piazza Matteotti torna l'abituale appuntamento con il Mercato Artigianato Artistico Modena. Una selezione di circa 30 artigiani per ogni data, Modena vive in uno dei suoi angoli più caratteristici un ben riuscito esempio di... 🔗modenatoday.it

