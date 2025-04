Il vaccino contro il long Covid funziona Ma Robert Kennedy Jr vuole cancellarlo

Nell'epoca della disponibilità di alcuni fra i più efficaci ed interessanti vaccini mai ottenuti, e contemporaneamente della più antiscientifica fra le amministrazioni Usa che si ricordi, siamo di fronte a un paradosso che tocca direttamente la salute pubblica pediatrica negli Stati Uniti. Da una parte, uno studio monumentale pubblicato su eClinicalMedicine e condotto su oltre 380.000 bambini e adolescenti dimostra in modo inequivocabile l'efficacia del vaccino BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) nel ridurre l'incidenza del long Covid. Dall'altra, il nuovo segretario alla salute, Robert F. Kennedy Jr., storico esponente del movimento antivaccinista, valuta di rimuovere proprio questo vaccino dalla lista delle immunizzazioni pediatriche raccomandate dal Cdc. Una decisione che non avrebbe valore legale diretto, ma che, di fatto, modificherebbe le linee guida seguite da pediatri, assicurazioni e autorità scolastiche in tutto il paese.

