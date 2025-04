Strappo politico Venti municipi senza striscioni

Ilgiorno.it - Strappo politico. Venti municipi senza striscioni Leggi su Ilgiorno.it La scelta di una parte dei Comuni brianzoli di celebrarre il 25 Aprile in tono dimesso, nonostante l’80° anniversario, ha sollevato indignazione da parte del centrosinistra. A iniziare dal segretario provinciale del Pd, Lorenzo Sala, che nei giorni scorsi ha attaccato la decisione di 20 Comuni amministrati dal centrodestra di non esporre lo striscione proposto dall’Anpi.Questo già prima che il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci invitasse alla sobrietà vista la coincidenza con i giorni di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. "È inaccettabile vedere amministrazioni comunali della nostra provincia non esporre lo striscione che l’Anpi ha proposto ad ogni Comune – scrive Sala –. Questo striscione, privo di loghi e simboli, semplicemente recita: “1945-2025 80° Anniversario della Liberazione“.

