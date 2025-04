La Liberazione dei giovani I quattordicenni in piazza Impariamo dalla storia

storia per non dimenticare gli errori passati, eppure ancora oggi si combattono guerre. Mi trovo a parlare di fronte al Monumento ai Caduti, a nomi di partigiani che hanno combattuto per donarci la libertà di scegliere, di vivere, di amare. Dobbiamo ricordare chi ha dato la propria vita per noi, mantenere viva la loro testimonianza".Matilde Calabrese è una giovane studentessa della scuola media Leonardo Da Vinci. A lei e a un altro studente, entrambi emozionati, è toccato prendere la parola subito dopo l’alzabandiera e l’inno nazionale. La Festa della Liberazione di quest’anno, a Monza, ha avuto un sapore speciale, un 80° anniversario che ha spinto più persone del solito a scendere in piazza e per le strade. Tutto si è aperto alle 9 con la messa alla cappella del cimitero, la deposizione di una corona d’alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Ilgiorno.it - La Liberazione dei giovani. I quattordicenni in piazza: "Impariamo dalla storia" Leggi su Ilgiorno.it "Noi a scuola studiamo laper non dimenticare gli errori passati, eppure ancora oggi si combattono guerre. Mi trovo a parlare di fronte al Monumento ai Caduti, a nomi di partigiani che hanno combattuto per donarci la libertà di scegliere, di vivere, di amare. Dobbiamo ricordare chi ha dato la propria vita per noi, mantenere viva la loro testimonianza".Matilde Calabrese è una giovane studentessa della scuola media Leonardo Da Vinci. A lei e a un altro studente, entrambi emozionati, è toccato prendere la parola subito dopo l’alzabandiera e l’inno nazionale. La Festa delladi quest’anno, a Monza, ha avuto un sapore speciale, un 80° anniversario che ha spinto più persone del solito a scendere ine per le strade. Tutto si è aperto alle 9 con la messa alla cappella del cimitero, la deposizione di una corona d’alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre.

