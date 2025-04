Ilgiorno.it - Musica per riflettere e sorridere. Al Bloom sbarca il Duo Bucolico

Un originale duo che unisce, in modo coinvolgente, lad’autore e l’ironia, dando vita a quello che chiamano un "cantautorato illogico d’avanguardia". E poi le birre tedesche da conoscere, anche nella loro storia, e da degustare. E ancora, il grande cinema, con una rassegna dedicata a capire cosa sta succendendo in Palestina., film e altri eventi per la settimana deldi Mezzago.Le porte del centro multiculturale di via Curiel si apriranno martedì alle 20.30 quando, sotto la guida di Efrem Borroni, si terrà una serata di degustazione di birre, che si concentrerà in particolare su quattro birre tedesche, per sfatare il mito che in Germania si producano solo birre chiare e leggere. Verrà approfondita la storia della birra in quel Paese e si parlerà dell’editto di purezza, che ne ha influenzato profondamente la produzione.