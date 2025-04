Miglior barista la sfida continua Un lavoro da fare con passione

lavoro da poco – dice Irene Pia Basso, del Bar Pascucci al Mercato Coperto di Ravenna – anche se mi sono diplomata al Liceo Artistico: ho fatto, comunque, tutte esperienze lavorative che riguardano il rapporto col pubblico".Secondo la Basso è la passione a dover guidare il suo lavoro: "È questa, per me, la qualità indispensabile: se non hai passione rischi di prendere questo mestiere in maniera superficiale, dando tante cose per scontate. Invece insegna tanto e in diversi ambiti, ed è anche divertente se sai renderlo tale: molti pensano che sia un lavoro per tutti, ma non è proprio così".Ogni settimana arrivano nuovi tagliandi che portano continui mutamenti alla classifica che vede al comando Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con ben 1. Ilrestodelcarlino.it - Miglior barista, la sfida continua: "Un lavoro da fare con passione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dall’arte al caffè, il passo può essere veramente breve, come testimonia Irene Pia Basso, venticinquenne ravennate: "In verità mi sono affacciata a questoda poco – dice Irene Pia Basso, del Bar Pascucci al Mercato Coperto di Ravenna – anche se mi sono diplomata al Liceo Artistico: ho fatto, comunque, tutte esperienze lavorative che riguardano il rapporto col pubblico".Secondo la Basso è laa dover guidare il suo: "È questa, per me, la qualità indispensabile: se non hairischi di prendere questo mestiere in maniera superficiale, dando tante cose per scontate. Invece insegna tanto e in diversi ambiti, ed è anche divertente se sai renderlo tale: molti pensano che sia unper tutti, ma non è proprio così".Ogni settimana arrivano nuovi tagliandi che portano continui mutamenti alla classifica che vede al comando Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini di via Mazzini 17 a Ravenna con ben 1.

Se ne parla anche su altri siti

Il miglior barista: "Fondamentale capire i desideri di ogni cliente" - Lunedì scorso si è conclusa l’edizione 2024/25 dell’annuale iniziativa del Carlino per eleggere il miglior barista del comprensorio forlivese, che, come ogni anno, ha registrato una partecipazione entusiasta non solo dei professionisti dei bar e di tutta la zona, ma anche dei loro clienti, che hanno totalizzato più di 15mila coupon inviati in redazione a sostegno del loro barista del cuore. Ma le sorprese hanno animato la stesura della classifica fino all’ultimo minuto: nella mattina di lunedì, le ultime ore utili per votare, sono arrivate ben tre new entry non solo di quest’anno, ma anche ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Inter Bayern, i nerazzurri sono pronti. La vittoria di Cagliari miglior trampolino per tuffarsi nella sfida di Champions - di RedazioneInter Bayern, i nerazzurri sono pronti. La vittoria ottenuta contro il Cagliari è il miglior trampolino per tuffarsi nella sfida di Champions League È già partito il countdown per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Reduci da una vittoria all’Allianz Arena, gli uomini di Inzaghi a San Siro faranno tutto il possibile per strappare definitivamente il pass per le semifinali del torneo. 🔗internews24.com

Parte la caccia al ’Miglior barista’: "Tanto lavoro dietro a una tazzina" - La nostra iniziativa del ‘Miglior barista’ di Cesena, in partenership con Confesercenti e col sostegno di Estados Cafè, è appena cominciata. Sulle nostre pagine, da domani, ci sarà il tagliando per votare il barista preferito fino al 15 giugno. Daniele Versari, titolare della torrefazione Estados Cafè di Forlì, quando comincia la storia dell’azienda? "Estados Cafè nasce negli anni ’60. È un’azienda che ha sempre mantenuto un rapporto con il territorio, mettendo il cliente al centro, puntando sulle attività di commercio, ma anche sul sociale". 🔗ilrestodelcarlino.it

Miglior barista, la sfida continua: Un lavoro da fare con passione; La sfida per il miglior barista verso il traguardo: tra i 7 finalisti anche due bresciani; Federico Pinna dell'Urban Cafe di Treviglio è il miglior barista d'Italia. Ora volerà in Corea; Miglior barista, che sfida. Francesco è sempre primo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sfida fra i migliori baristi . Al comando Magdalena - È prevista la premiazione dei primi tre classificati. Un’iniziativa, quella del miglior barista ravennate resa possibile anche e soprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio ... 🔗msn.com

Vota il miglior barista. Nicole nel cuore dei clienti - Certo, l’attenzione alla qualità dei prodotti offerti è sempre massima e da quella non si prescinde, ma mi piace pensare che il vero valore aggiunto sia quello che un barista riesce ad ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Si vota il ‘Miglior barista’. Una pioggia di tagliandi - E, per sostenere il rapporto tra clienti e baristi, riparte, per il secondo anno di fila, l’iniziativa del ’Miglior barista’. Al via il ‘referendum’ del Resto del Carlino che porterà a ... 🔗ilrestodelcarlino.it