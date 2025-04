Funerale Papa Francesco cerimonia corteo e tumulazione Il programma minuto per minuto

Papa Francesco, seguita da quella italiana.A seguire, entreranno le altre delegazioni secondo il protocollo ufficiale: prima i sovrani regnanti e poi i capi di Stato, disposti in ordine alfabetico secondo la lingua francese.I rappresentanti siederanno sul lato destro guardando la Basilica, con il primo posto di ogni fila assegnato simbolicamente “più vicino al popolo”. Panorama.it - Funerale Papa Francesco, cerimonia, corteo e tumulazione. Il programma minuto per minuto Leggi su Panorama.it Ore 5:30 – Apertura di Piazza San PietroLe autorità vaticane apriranno Piazza San Pietro al pubblico nelle prime ore del mattino. Sono attese centinaia di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. L’accesso sarà contingentato e gestito da un imponente servizio di sicurezza.Ore 9:30 – Arrivo delle delegazioni ufficialiL’arrivo delle delegazioni internazionali è previsto per le 9:30. In prima fila ci sarà la rappresentanza dell’Argentina, paese natale di, seguita da quella italiana.A seguire, entreranno le altre delegazioni secondo il protocollo ufficiale: prima i sovrani regnanti e poi i capi di Stato, disposti in ordine alfabetico secondo la lingua francese.I rappresentanti siederanno sul lato destro guardando la Basilica, con il primo posto di ogni fila assegnato simbolicamente “più vicino al popolo”.

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data - Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore... 🔗calciomercato.com

Addio a Papa Francesco: sabato 26 il funerale alle 10 a San Pietro. Lutto nazionale per 5 giorni - Roma si prepara per l`ultimo saluto a Papa Francesco, morto il 21 aprile - lunedì di Pasquetta - all`età di 88 anni in seguito ad un ictus... 🔗calciomercato.com

