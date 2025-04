Mattimonio mercatino vintage e il concerto della Casa del Vento gli eventi

eventi di oggi, 26 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a Vento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Calendario delle Sagre 2025Gli appuntamenti. Arezzonotizie.it - Mattimonio, mercatino vintage e il concerto della Casa del Vento: gli eventi Leggi su Arezzonotizie.it Ecco glidi oggi, 26 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'ein autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Calendario delle Sagre 2025Gli appuntamenti.

Cosa riportano altre fonti

Iseo: mercatino antiquario e vintage - Edizione straordinaria del mercato che da maggio si svolgerà la terza domenica. Il mercato dell'antiquariato e vintage della città di Iseo si svolge la terza domenica del mese in Viale Repubblica e Largo Dante, potrete trovare esposti oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati come... 🔗bresciatoday.it

Remira Market, tutte le date del mercatino vintage a Milano - Sostenibilità, inclusione, consapevolezza e riciclo: sono queste le parole chiave che caratterizzano e contraddistinguono Remira Market, il mercatino vintage ed eco-friendly che ha luogo a Milano. Un format unico nel suo genere che esorta a rovistare tra le bancarelle e soprattutto a rimettere in... 🔗milanotoday.it

Firenze, alle Cure arriva il mercatino vintage - Firenze, 18 febbraio 2025 - Alle Cure arriva il mercatino vintage, e non mancheranno musica e cose buone da mangiare e bere mentre si guarda cosa comprare. Appuntamento il 1 marzo per tutta la giornata, dalle ore 11 alle 19 con Only Usato Market a The Square. Nello spazio delle Cure arriva dunque Only Usato a The Square, il nuovo spazio in zona Le Cure votato alla promozione culturale e allo sviluppo formativo dei giovani. 🔗lanazione.it

Mattimonio, mercatino vintage e il concerto della Casa del Vento: gli eventi; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 marzo 2025; Eventi e concerti in Toscana durante il weekend (17-18 agosto 2024); Il Vintage si tinge di bianco: in fiera sfilate, concerti ed esperti del matrimonio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Teatro, concerti e mercatino vintage: cosa fare a Ferrara nel weekend - La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. 🔗msn.com