Il passo avanti di Meloni Valori democratici negati dal fascismo

passo in un percorso che sembra non avere mai fine. Sceglie il 25 aprile la premier Giorgia Meloni per scrivere sui social network che nel giorno della Liberazione "la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei Valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana". Mentre quando non era presidente del Consiglio l'aveva bollata in più occasioni come divisiva, oggi rinnova il suo impegno "affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale, nel nome della libertà e della democrazia, contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica".LA PREMIER E IL 25 APRILENell'ottantesimo anniversario del giorno in cui l'Italia si liberava della dittatura fascista e dell'occupazione tedesca la presidente del Consiglio ha ricordato anche che "la democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l'odio e la delegittimazione dell'avversario politico".

