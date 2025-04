L’insediamento Castro Zisano

L'insediamento dell'attuale Cesano Maderno è chiamato "Castro Zisano" e successivamente Cixanum e Cixanum de Madernis. La prima parte del toponimo deriva dal nome Caesius o Cisius dell'originario possidente del luogo, la seconda parte invece indica un fondo ereditato dalla madre. Dal 1859 Cesano Maderno è un comune unico con Binzago e Cassina Savina.

