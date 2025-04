Al via Fiori tempo e respiro Il Festival nel segno di Filidei

Fiori, tempo, respiro" il 34° Festival Milano Musica dedicato al compositore Francesco Filidei si inaugura al Teatro alla Scala con la prima di "Requiem per coro e strumenti"; stasera alle 20 l’esecuzione è dedicata alla memoria di Papa Francesco.Il concerto, in diretta su Rai Radio 3, è preceduto, alle 19, da un incontro fra il compositore e Ingrid Pustijanac nel Ridotto dei Palchi. Il programma del Festival intreccia due grandi temi della ricerca del compositore pisano, entrambi permeati da un interesse verso il colore armonico e un rapporto con le radici della tradizione musicale occidentale. Scritto nel 2020 per coro e 17 strumenti il Requiem presenta "una struttura in quattro parti: Introitus, Kyrie, Dies irae e Agnus Dei che in più di mille anni di storia hanno frequentato compositori importanti" spiega Filidei affermando che "bisogna essere in grado di aggredire questo patrimonio e rimetterlo in discussione. Ilgiorno.it - Al via “Fiori, tempo e respiro“. Il Festival nel segno di Filidei Leggi su Ilgiorno.it " il 34°Milano Musica dedicato al compositore Francescosi inaugura al Teatro alla Scala con la prima di "Requiem per coro e strumenti"; stasera alle 20 l’esecuzione è dedicata alla memoria di Papa Francesco.Il concerto, in diretta su Rai Radio 3, è preceduto, alle 19, da un incontro fra il compositore e Ingrid Pustijanac nel Ridotto dei Palchi. Il programma delintreccia due grandi temi della ricerca del compositore pisano, entrambi permeati da un interesse verso il colore armonico e un rapporto con le radici della tradizione musicale occidentale. Scritto nel 2020 per coro e 17 strumenti il Requiem presenta "una struttura in quattro parti: Introitus, Kyrie, Dies irae e Agnus Dei che in più di mille anni di storia hanno frequentato compositori importanti" spiegaaffermando che "bisogna essere in grado di aggredire questo patrimonio e rimetterlo in discussione.

Milano Musica: fiori, tempo, respiro “Il nome della rosa“ arriva alla Scala - Francesco Filidei è uno di più interessanti ed eclettici compositori italiani eseguito in tutto il mondo. Al suo universo musicale è dedicata la 34ª edizione del estival Milano Musica dal titolo “Musica Fiori, tempo, respiro”. In programma dal 26 aprile al 6 giugno: 28 concerti sinfonici e da camera, musica elettronica e video, 2 proiezioni7 prime esecuzioni assolute e 16 prime in Italia, incluse 6 commissioni e co-commissioni internazionali; 21 opere di Filidei, di cui 3 in prima esecuzione assoluta e 6 in prima esecuzione in Italia, incluse una commissione e una co- commissione. 🔗ilgiorno.it

